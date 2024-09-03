Вор облюбовал магазины электроники в Калининграде

Подозреваемый брал с витрин наушники, вентиляторы, приставки и прятал их под одежду или сумку, не оплачивая.
Ущерб от краж составил свыше 5 тысяч рублей в одном магазине и более 9 тысяч рублей в другом. Злоумышленник сбывал украденные товары случайным прохожим, снимая бирки с товара. Вырученные деньги тратились на личные нужды.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории региона, сообщили в УМВД по Калининградской области.