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Вор облюбовал магазины электроники в Калининграде

В Калининграде полицейские задержали серийного вора, похищавшего электронику и цифровую технику в магазинах: участковые установили причастность 21-летнего злоумышленника к четырем кражам.

Источник: Kaliningradnews

Подозреваемый брал с витрин наушники, вентиляторы, приставки и прятал их под одежду или сумку, не оплачивая.

Ущерб от краж составил свыше 5 тысяч рублей в одном магазине и более 9 тысяч рублей в другом. Злоумышленник сбывал украденные товары случайным прохожим, снимая бирки с товара. Вырученные деньги тратились на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории региона, сообщили в УМВД по Калининградской области.