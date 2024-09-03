Кобзев: Пропавший на границе Бурятии и Иркутской области вертолет Ми-8 найден

Напомним, утром 3 сентября появилась информация об утере связи с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. В центре поиска и спасения уточнили, что вертолет, предположительно, потерпел крушение, а на борту находились шесть человек, передает ТАСС. По информации губернатора, все члены экипажа живы.