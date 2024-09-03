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Кобзев: Пропавший на границе Бурятии и Иркутской области вертолет Ми-8 найден

Вертолет Ми-8, пропавший с радаров на границе Бурятии и Иркутской области, найден. Об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, утром 3 сентября появилась информация об утере связи с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. В центре поиска и спасения уточнили, что вертолет, предположительно, потерпел крушение, а на борту находились шесть человек, передает ТАСС. По информации губернатора, все члены экипажа живы.

Следователи восточного МСУТ занялись выяснением обстоятельств случившегося: идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.