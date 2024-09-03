«Нигде не работал, деньги на ребенка не давал»: приставы помогли взыскать с омича более 200 тысяч задолженности по алиментам

Омич длительное время скрывал свои доходы и не платил алименты на свою 7-летнюю дождь. За это период времени у него образовалась задолженность — более 200 тыс. рублей. В дело вмешались судебные приставы.
Ранее суд обязал 33-летнего омича выплачивать алименты на содержание его 7-летней дочери — ⅙ от ежемесячного дохода. Однако долгое время мужчина не имел работы, тогда у него образовалась большая задолженность в размере более 200 тыс. рублей.
Судебные приставы предприняли меры и вынесли постановление о привлечение неплательщика к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.36.1 КоАП РФ («неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).
Тогда омич заявил, что является самозанятым и предоставил справку о нулевых доходах от деятельности. Приставы выяснили, что таким образом мужчина скрывает свои доходы.
После проведенной проверки на омича завели уголовное дело по ст. 157 УК РФ. После этого неплательщик погасил имеющуюся у него задолженность. На основании этого в ходе судебного разбирательства уголовное дело было прекращено.
Приставы направили работодателю мужчины постановление об удержании текущих алиментов из зарплаты омича.