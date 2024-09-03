Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024: что известно к этому часу

Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024 года. Как стало известно КП-Иркутск, около 14 часов 30 минут воздушное судно авиакомпании «Баргузин» совершало санитарный рейс и направлялось в село Орлик в Бурятии. Через 26 минут после вылета из Иркутска экипаж перестал выходить на связь. Это произошло на границе двух регионов.
Следователи устанавливают причину и обстоятельства случившегося.
— Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также проверку по факту происшествия с вертолетом Ми-8 организовала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Позже пилоты вышли на связь и сообщили, что приземлились в 85-ти километрах от Иркутска — вблизи поселка Раздолье Усольского района. Два человека на борту пострадали, но, по предварительной информации, получили незначительные травмы. К счастью, на борту находились медики. Остальные люди остались целы и невредимы. Всего в вертолете Ми-8 было четыре члена экипажа и двое медиков. Данные подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области, на место происшествия вылетела поисково-спасательная группа.
По новой информации воздушное судно нашли, сейчас к нему добираются спасатели.