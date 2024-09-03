Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024: что известно к этому часу

Позже пилоты вышли на связь и сообщили, что приземлились в 85-ти километрах от Иркутска — вблизи поселка Раздолье Усольского района. Два человека на борту пострадали, но, по предварительной информации, получили незначительные травмы. К счастью, на борту находились медики. Остальные люди остались целы и невредимы. Всего в вертолете Ми-8 было четыре члена экипажа и двое медиков. Данные подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов.