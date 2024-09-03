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Обнаружен лишь дотла сгоревший автомобиль: мужчина без вести пропал в Тулунском районе после ссоры с матерью

СК завел уголовное дело из-за исчезновения мужчины в Тулунском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Тулунском районе разыскивают без вести пропавшего 46-летнего Алексея Морозова. 31 августа он вместе со своей матерью ехал из города Бийска, что в Алтайском крае в направлении Братска. В районе деревни Северный Кадуй между ними произошла ссора из-за того, что мужчина много курил и заметно нервничал. После этого он высадил женщину и продолжил поездку один.

Вечером полицейские обнаружили вблизи деревни Килим сгоревший автомобиль «Киа Шума», а также личные вещи и документы, которые принадлежат Алексею Морозову. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение мужчины.

— Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Описание внешности пропавшего: на вид 45−50 лет, рост около 175−180 сантиметров. Крупное телосложение, глаза голубые, волосы темно-русые, коротко стрижен.

Из особых примет: с левой стороны нет зубов, на правой руке золотой перстень, на левой руке обручальное серебряное кольцо.