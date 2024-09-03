Обнаружен лишь дотла сгоревший автомобиль: мужчина без вести пропал в Тулунском районе после ссоры с матерью

В Тулунском районе разыскивают без вести пропавшего 46-летнего Алексея Морозова. 31 августа он вместе со своей матерью ехал из города Бийска, что в Алтайском крае в направлении Братска. В районе деревни Северный Кадуй между ними произошла ссора из-за того, что мужчина много курил и заметно нервничал. После этого он высадил женщину и продолжил поездку один.