Обнаружен лишь дотла сгоревший автомобиль: мужчина без вести пропал в Тулунском районе после ссоры с матерью

В Тулунском районе разыскивают без вести пропавшего 46-летнего Алексея Морозова. 31 августа он вместе со своей матерью ехал из города Бийска, что в Алтайском крае в направлении Братска. В районе деревни Северный Кадуй между ними произошла ссора из-за того, что мужчина много курил и заметно нервничал. После этого он высадил женщину и продолжил поездку один.
Вечером полицейские обнаружили вблизи деревни Килим сгоревший автомобиль «Киа Шума», а также личные вещи и документы, которые принадлежат Алексею Морозову. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение мужчины.
— Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Описание внешности пропавшего: на вид 45−50 лет, рост около 175−180 сантиметров. Крупное телосложение, глаза голубые, волосы темно-русые, коротко стрижен.
Из особых примет: с левой стороны нет зубов, на правой руке золотой перстень, на левой руке обручальное серебряное кольцо.