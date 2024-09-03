Пропавший вертолет Ми-8 с шестью людьми на борту найден в Иркутской области

Вертолет Ми-171 совершил жесткую посадку на границы Бурятии и Иркутской области. Как сообщили в Восточном МСУТ СК России, воздушное судно, следовавшее из Иркутска в Орлик перестало выходить на связь. Позже ее удалось восстановить и узнать о состоянии людей на борту.