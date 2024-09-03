Пропавший вертолет Ми-8 с шестью людьми на борту найден в Иркутской области

Вертолет Ми-171 совершил жесткую посадку на границы Бурятии и Иркутской области. Как сообщили в Восточном МСУТ СК России, воздушное судно, следовавшее из Иркутска в Орлик перестало выходить на связь. Позже ее удалось восстановить и узнать о состоянии людей на борту.
— Предварительно, на борту находилось 4 члена экипажа и 2 пассажира, информация о пострадавших и состоянии воздушного судна уточняется. Местонахождение вертолета установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, — сообщили правоохранители.
Следователи начали проверку по подозрению в нарушении правил безопасности полетов.
Ранее КП-Иркутск рассказал о том, что известно к этому часу о жесткой посадке вертолета в Иркутской области.