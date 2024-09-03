Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособник ГУР из Севастополя сел на 16 лет за подготовку терактов в Крыму

Готовившего теракт жителя Севастополя приговорили к 16 годам лишения свободы.

Пособника украинской разведки из Севастополя посадили на 16 лет. Мужчина собирался взорвать железную дорогу в Крыму. Для этого он должен был изъять взрывчатку из схрона, перепрятать ее и ждать дальнейших указаний. Осуществить задуманное неудавшемуся террористу помешали российские спецслужбы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Также мужчина должен был собирать данные о боновых заграждениях на входе в севастопольскую бухту и фиксировать местоположения комплексов ПВО, следить за перемещениями самолетов и кораблей.

Силовики выяснили, что задержанный активно сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Напомним, именно эта организация причастна к взрыву на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Теперь мужчину признали виновным по трем статьям: госизмена (шпионаж), подготовка к теракту, хранение взрывчатых веществ.

«Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы», — сообщили в ФСБ.

ФСБ