Пособник ГУР из Севастополя сел на 16 лет за подготовку терактов в Крыму

Пособника украинской разведки из Севастополя посадили на 16 лет. Мужчина собирался взорвать железную дорогу в Крыму. Для этого он должен был изъять взрывчатку из схрона, перепрятать ее и ждать дальнейших указаний. Осуществить задуманное неудавшемуся террористу помешали российские спецслужбы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Также мужчина должен был собирать данные о боновых заграждениях на входе в севастопольскую бухту и фиксировать местоположения комплексов ПВО, следить за перемещениями самолетов и кораблей.
Силовики выяснили, что задержанный активно сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Напомним, именно эта организация причастна к взрыву на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
Теперь мужчину признали виновным по трем статьям: госизмена (шпионаж), подготовка к теракту, хранение взрывчатых веществ.
«Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы», — сообщили в ФСБ.