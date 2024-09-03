Пособник ГУР из Севастополя сел на 16 лет за подготовку терактов в Крыму

Пособника украинской разведки из Севастополя посадили на 16 лет. Мужчина собирался взорвать железную дорогу в Крыму. Для этого он должен был изъять взрывчатку из схрона, перепрятать ее и ждать дальнейших указаний. Осуществить задуманное неудавшемуся террористу помешали российские спецслужбы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.