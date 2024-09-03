В хостеле в Москве в ходе обысков по делу об экстремизме нашли 530 мигрантов

Речь идет о хостеле ООО «Роал», расположенном на улице Новаторов. Обыск провели следователи столичного СКР при силовой поддержке Росгвардии. Была изъята финансово-хозяйственная документация компании. Всех мигрантов проверят на возможное совершение преступлений.
Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение СКР для проведения следственных действий.
По данным МВД, сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц.