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В хостеле в Москве в ходе обысков по делу об экстремизме нашли 530 мигрантов

В рамках дела об организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) СКР провел обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где обнаружили 530 иностранцев. Проверяется легальность их пребывания в России, сообщила пресс-служба столичного СКР.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о хостеле ООО «Роал», расположенном на улице Новаторов. Обыск провели следователи столичного СКР при силовой поддержке Росгвардии. Была изъята финансово-хозяйственная документация компании. Всех мигрантов проверят на возможное совершение преступлений.

Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение СКР для проведения следственных действий.

По данным МВД, сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц.

СК