В Татарстане раскрыли загадочное убийство 35-летней давности

«По материалам дела, 24 августа 1989 года в помещении слесарной мастерской моечного цеха вагонного депо станции Казань железнодорожники обнаружили работника депо без признаков жизни. На теле мужчины имелось более 10 колото-резаных ран в различных частях тела», — сообщает Центральный МСУТ СК России.
Долгое время дело оставалось нераскрытым, пока специалисты Центрального МСУТ СК России не заметили расхождения в показаниях свидетелей. Следователям поручили проверить новые версии развития событий и провести новые допросы всего ближнего круга погибшего, новые исследования с применением полиграфа, очные ставки и проверки показаний на месте со свидетелями. Так был выявлен подозреваемый, который ранее проходил по делу в качестве свидетеля. Выяснилось, что вскоре после убийства мужчина был осужден за ряд разбойных нападений с ножом и долгое время находился в колонии.
После нового витка расследования было установлено, что убитый в день смерти распивал алкоголь в мастерской моечного цеха вагонного депо. Во время посиделок между ним и подозреваемым разгорелся конфликт, закончившийся смертельной поножовщиной. Уголовное дело с доказательствами направили в суд для рассмотрения.
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