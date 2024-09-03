В Татарстане раскрыли загадочное убийство 35-летней давности

Долгое время дело оставалось нераскрытым, пока специалисты Центрального МСУТ СК России не заметили расхождения в показаниях свидетелей. Следователям поручили проверить новые версии развития событий и провести новые допросы всего ближнего круга погибшего, новые исследования с применением полиграфа, очные ставки и проверки показаний на месте со свидетелями. Так был выявлен подозреваемый, который ранее проходил по делу в качестве свидетеля. Выяснилось, что вскоре после убийства мужчина был осужден за ряд разбойных нападений с ножом и долгое время находился в колонии.