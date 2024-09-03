В Красноярске 11-летний мальчик выпал из окна школы в первый учебный день

3 сентября в красноярской гимназии № 3, которая находится на улице Новая Заря, из окна второго этажа выпал 11-летний ученик. Как сообщили в краевом МВД, все произошло прямо во время урока.
В дежурную часть сообщение об инциденте поступило из больницы. Сейчас школьник находится в медицинском учреждении с травмами различной степени тяжести.
При каких обстоятельствах выпал мальчик — неизвестно.
Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Отмечается, что ранее ребенок и семья в поле зрения правоохранительных органов не попадали.