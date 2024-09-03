Автомобилистка на каршеринге протаранила бетонный столб в Самаре

Ночью в понедельник, 2 сентября, в Самаре произошло ДТП в Железнодорожном районе. На улице Авроры 22-летняя автомобилистка на каршеринге влетела в бетонный столб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Все произошло примерно в 1:50. Девушка за рулем арендованного Volkswagen Polo не справилась с управлением. Она двигалась со стороны улицы Промышленности в направлении Южного проезда. Напротив дома № 12 на улице Авроры автомобилистка потеряла контроль над машиной и сначала наехала на бордюрный камень, а затем врезалась в световую опору.
С места аварии в больницу доставили саму автомобилистку и 17-летнюю пассажиру иномарки. Несовершеннолетнюю пассажирку отпустили после осмотра медиков, а водителя госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.