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Автомобилистка на каршеринге протаранила бетонный столб в Самаре

В Самаре две девушки пострадали в ДТП на улице Авроры ночью 2 сентября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в понедельник, 2 сентября, в Самаре произошло ДТП в Железнодорожном районе. На улице Авроры 22-летняя автомобилистка на каршеринге влетела в бетонный столб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло примерно в 1:50. Девушка за рулем арендованного Volkswagen Polo не справилась с управлением. Она двигалась со стороны улицы Промышленности в направлении Южного проезда. Напротив дома № 12 на улице Авроры автомобилистка потеряла контроль над машиной и сначала наехала на бордюрный камень, а затем врезалась в световую опору.

С места аварии в больницу доставили саму автомобилистку и 17-летнюю пассажиру иномарки. Несовершеннолетнюю пассажирку отпустили после осмотра медиков, а водителя госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.