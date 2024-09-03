Автомобилистка на каршеринге протаранила бетонный столб в Самаре

Все произошло примерно в 1:50. Девушка за рулем арендованного Volkswagen Polo не справилась с управлением. Она двигалась со стороны улицы Промышленности в направлении Южного проезда. Напротив дома № 12 на улице Авроры автомобилистка потеряла контроль над машиной и сначала наехала на бордюрный камень, а затем врезалась в световую опору.