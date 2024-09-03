Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышел из дома и исчез: 17-летний парень со шрамом на руке загадочно пропал в Иркутске две недели назад

В Иркутске с августа ищут 17-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В августе 2024 года 17-летний парень ушел из дома и перестал выходить на связь с родными. Куда он мог отправиться неизвестно. За помощью к полицейским обратился отец юноши.

Последний раз его видели около двух недель назад в Свердловском округе областного центра, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

По каким причинам молодой человек ушел из дома, пока не ясно. Известно только, что он был одет в майку и трико серого цвета.

— Рост около 165 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: родимое пятно под левым глазом, шрам на внешней стороне кисти, — поделились в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.