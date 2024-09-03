Вышел из дома и исчез: 17-летний парень со шрамом на руке загадочно пропал в Иркутске две недели назад

В августе 2024 года 17-летний парень ушел из дома и перестал выходить на связь с родными. Куда он мог отправиться неизвестно. За помощью к полицейским обратился отец юноши.
Последний раз его видели около двух недель назад в Свердловском округе областного центра, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
По каким причинам молодой человек ушел из дома, пока не ясно. Известно только, что он был одет в майку и трико серого цвета.
— Рост около 165 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Особые приметы: родимое пятно под левым глазом, шрам на внешней стороне кисти, — поделились в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.