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В МЧС назвали основную причину ландшафтных пожаров в Ростовской области

Человеческий фактор стал основной причиной ландшафтных пожаров в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Большинство ландшафтных пожаров, зафиксированных в Ростовской области за прошедшие сутки, произошли по вине людей. Это отметили в ГУ МЧС России по региону.

— В большинстве случаев причина — человеческий фактор, — подчеркнули в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, по состоянию на 20 часов 2 сентября, на Дону произошло 111 пожаров, 105 из которых были ликвидированы к указанному времени.

Жителям Дона напоминают: в условиях противопожарного режима нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность. При возгораниях нужно звонить по номерам «101» или «112».