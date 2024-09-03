В МЧС назвали основную причину ландшафтных пожаров в Ростовской области

Большинство ландшафтных пожаров, зафиксированных в Ростовской области за прошедшие сутки, произошли по вине людей. Это отметили в ГУ МЧС России по региону.
— В большинстве случаев причина — человеческий фактор, — подчеркнули в пресс-службе экстренного ведомства.
Напомним, по состоянию на 20 часов 2 сентября, на Дону произошло 111 пожаров, 105 из которых были ликвидированы к указанному времени.
Жителям Дона напоминают: в условиях противопожарного режима нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность. При возгораниях нужно звонить по номерам «101» или «112».