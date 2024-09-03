Директора Института механики СО РАН приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Кроме того, суд приговорил Шиплюка к штрафу в 500 тысяч рублей и назначил дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима.
Суд огласил только резолютивную часть решения, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».
Как указано на сайте ИТПМ, Александр Николаевич Шпилюк — российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он является крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Шиплюк получил премию имени академика В. В. Струминского за работы в области аэродинамики среди молодых ученых СО РАН, является победителем молодежного конкурса научных работ ННЦ СО РАН, посвященного 275-летию РАН.