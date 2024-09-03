Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора Института механики СО РАН приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Источник: AP 2023

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Его признали виновным в государственной измене, передает ТАСС.

Кроме того, суд приговорил Шиплюка к штрафу в 500 тысяч рублей и назначил дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима.

Суд огласил только резолютивную часть решения, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».

Как указано на сайте ИТПМ, Александр Николаевич Шпилюк — российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он является крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

Шиплюк получил премию имени академика В. В. Струминского за работы в области аэродинамики среди молодых ученых СО РАН, является победителем молодежного конкурса научных работ ННЦ СО РАН, посвященного 275-летию РАН.