Красноярцы почтили память погибших в терактах

Представители органов власти Красноярского края, силовые структуры, военные, общественники и студенты 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, возложили цветы к монументу «Боевая тройка» в красноярском сквере Энтузиастов.
Также в память о погибших в терактах мирных граждан и сотрудниках силовых ведомств, отдавших свои жизни в борьбе со злом, красноярцы спустили на воду венок.
Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям Беслана. В сентябре 2004 года в результате террористического акта в школе № 1 тогда погибли дети и взрослые, а события