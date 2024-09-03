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Красноярцы почтили память погибших в терактах

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.

Представители органов власти Красноярского края, силовые структуры, военные, общественники и студенты 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, возложили цветы к монументу «Боевая тройка» в красноярском сквере Энтузиастов.

Также в память о погибших в терактах мирных граждан и сотрудниках силовых ведомств, отдавших свои жизни в борьбе со злом, красноярцы спустили на воду венок.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям Беслана. В сентябре 2004 года в результате террористического акта в школе № 1 тогда погибли дети и взрослые, а события 1—3 сентября потрясли весь мир. 3 сентября вспоминают жертв и других трагических событий России.

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