Красноярцы почтили память погибших в терактах

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям Беслана. В сентябре 2004 года в результате террористического акта в школе № 1 тогда погибли дети и взрослые, а события 1—3 сентября потрясли весь мир. 3 сентября вспоминают жертв и других трагических событий России.