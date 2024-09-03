Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве

«Прилет по Полтавскому военному институту связи», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, институт специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ.
«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников. Потери противника исчисляются сотнями», — уточнил Рогов.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. По его словам, в авиагородке «накрыли кого-то серьезного».