Рогов: российские военные ударили по военному институту в Полтаве

Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости об ударе по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве. По его словам, в авиагородке «накрыли кого-то серьезного».