Под Воронежем мальчик умер после схода песка на холмах, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, 2 сентября днём четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет играли на песчаных холмах в селе Новый Лиман Петропавловского района. В какой-то момент на одном из склонов произошёл сход песка, который засыпал 11-летнего мальчика. Дети сразу же попытались освободить товарища и позвали на помощь взрослых, но спасти ребёнка не удалось.
«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, в том числе очевидцы произошедшего, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».