Под Воронежем мальчик умер после схода песка на холмах, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.



По предварительным данным, 2 сентября днём четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет играли на песчаных холмах в селе Новый Лиман Петропавловского района. В какой-то момент на одном из склонов произошёл сход песка, который засыпал 11-летнего мальчика. Дети сразу же попытались освободить товарища и позвали на помощь взрослых, но спасти ребёнка не удалось.