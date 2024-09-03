Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 3 сентября 2024 в Иркутской области

В сети появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 3 сентября 2024 в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

Его опубликовала пресс-служба Восточного МСУТ СК России. Напомним, что воздушное судно выполняло санитарный рейс из Иркутска в Орлик. На границе с Бурятией диспетчеры потеряли связь с вертолетом.

Фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 3 сентября 2024 в Иркутской области

— Следователями проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — сообщили в ведомстве.

Также известно, что на борту находилось шесть человек, из них двое медиков. Предварительно они получили травмы. Вертолет Ми-8 сел в лесополосе возле поселка Раздолье Усольского района.

На фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 3 сентября 2024 в Иркутской области видно оторванную дверь кабины и двух человек.

СК