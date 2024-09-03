Говорили, что его сердце не бьется: Ростовчанка внезапно родила ребенка после аборта

Ростовчанка стала мамой в третий раз вопреки всему. Когда женщина была в положении, ей сообщили, что эмбрион не развивается. По направлению пациентке сделали аборт, а после — лечили от воспаления из-за прерывания беременности. Спустя еще несколько месяцев Ирина держала в руках новорожденную кроху.
СКАЗАЛИ, ЧТО СЕРДЦЕ МАЛЫША НЕ БЬЕТСЯ.
Несколько лет назад Ирина разошлась с мужем, оставшись одна с двумя детьми. Женщине приходилось нелегко и морально, и материально. Ирина решила для себя, что больше рожать не будет, а все ресурсы направит на то, чтобы поднять на ноги двоих детей. Но у судьбы оказались свои планы. Так вышло, что через пару лет после развода Ирина забеременела вновь.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», на первом же УЗИ женщине сказали, что плод не развивается, сердцебиение не прослушивается. С этим заключением ростовчанка пришла в поликлинику и получила направление на искусственное прерывание беременности.
После вакуумного аборта Ирина потихоньку начала приходить в себя. Но спустя какое-то время женщине стало плохо. Она помчалась в больницу. Предварительно известно, что медики осмотрели пациентку и назначили курс антибиотиков. Объяснили, что после процедуры у нее произошло воспаление.
«ВЫ БЕРМЕННЫ. СРОК — 14 НЕДЕЛЬ».
Ростовчанка следовала рекомендациям, но в какой-то момент заподозрила неладное. После аборта у нее остались признаки беременности — мать двоих детей их отлично знала. На всякий случай она сделала повторное УЗИ. Результат исследования на мгновение лишил ее дара речи.
— Вы беременны. Срок — 14- 15 недель, — огорошил врач.
Этот специалист в отличие от коллег не ошибся. Женщина была в положении.
Несмотря все случившееся, Ирина в положенный срок родила малыша. На свет появился здоровый мальчик.
ПОСЛЕ РОДОВ ПОШЛА В СУД.
Ирина убеждена, что врачи допустили грубые ошибки: одни решили, что плод замер, другие некачественно сделали аборт. После родов Ирина пошла в суд и потребовала у врачей компенсацию.
В одном из районных судов Ростова пришли к выводу, что три медучреждения некачественно обследовали пациентку. Ответственными признали центр, где сделали первое УЗИ, поликлинику, которая направила пациентку на аборт, и больницу, где прервали беременность. Каждое медучреждение должно выплатить по 250 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу. Сама же истица, теперь уже многодетная мама, будет его обжаловать. Женщина считает суммы слишком маленькими.