Говорили, что его сердце не бьется: Ростовчанка внезапно родила ребенка после аборта

Несколько лет назад Ирина разошлась с мужем, оставшись одна с двумя детьми. Женщине приходилось нелегко и морально, и материально. Ирина решила для себя, что больше рожать не будет, а все ресурсы направит на то, чтобы поднять на ноги двоих детей. Но у судьбы оказались свои планы. Так вышло, что через пару лет после развода Ирина забеременела вновь.