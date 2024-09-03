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В Омске мужчина чуть не сбил толпу детей, которые шли по пешеходному переходу

Видео с инцидентом появилось в одном из пабликов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске в районе гимназии № 146 водитель белой «Лада Гранта» чуть не сбил проходящую по пешеходному переходу толпу детей.

В паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» появилась видеозапись одного из очевидцев события.

«Белая Лада Гранта пролетела на красный, благо дети разбежаться успели. Водитель не остановился даже. Номера на регистраторе не видно», — говорится в посте.

Очевидец также попросил прислать ему видео с других ракурсов, чтобы установить личность нарушителя.

В комментариях к посту омичи довольно резко осудили поступок автомобилиста.