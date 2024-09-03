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Экс-сотрудника Гостехнадзора осудили за 11 взяток и три подлога

Бывшего главного государственного инженера-инспектора Службы Гостехнадзора Иркутской области признали виновным в получении 11 взяток и трёх эпизодах служебного подлога. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Экс-инспектора обвиняли в том, что он брал взятки за выдачу свидетельств о прохождении техосмотра без фактической проверки технического состояния машин. Он также вносил ложные сведения в бланки. Всего за техосмотр без осмотра обвиняемый брал от 15 до 115 тысяч рублей и «заработал» на этом 516,5 тысячи рублей.

Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и оштрафовал на три миллиона рублей. Также осуждённому в течение 4,5 года запрещено занимать определённые должности.