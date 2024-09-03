Экс-сотрудника Гостехнадзора осудили за 11 взяток и три подлога

Экс-инспектора обвиняли в том, что он брал взятки за выдачу свидетельств о прохождении техосмотра без фактической проверки технического состояния машин. Он также вносил ложные сведения в бланки. Всего за техосмотр без осмотра обвиняемый брал от 15 до 115 тысяч рублей и «заработал» на этом 516,5 тысячи рублей.