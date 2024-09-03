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Погиб рабочий при земляных работах в Хабаровском крае

Трагедия на строительстве водопровода в п. Хор: прокуратура выясняет причины.

В Хабаровском крае прокуратурой района имени Лазо начата проверка в связи с несчастным случаем на строительной площадке по укладке водопровода, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

3 сентября 2024 года в поселке Хор района имени Лазо произошло обрушение грунта при выполнении земляных работ.

В результате инцидента погиб местный житель.

Прокуратура района им. Лазо инициировала проверку, целью которой является оценка соблюдения норм законодательства о безопасном проведении земляных работ.

Результаты и ход предварительного расследования находятся под контролем районной прокуратуры.

Прокуратура