Погиб рабочий при земляных работах в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прокуратурой района имени Лазо начата проверка в связи с несчастным случаем на строительной площадке по укладке водопровода, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
3 сентября 2024 года в поселке Хор района имени Лазо произошло обрушение грунта при выполнении земляных работ.
В результате инцидента погиб местный житель.
Прокуратура района им. Лазо инициировала проверку, целью которой является оценка соблюдения норм законодательства о безопасном проведении земляных работ.
Результаты и ход предварительного расследования находятся под контролем районной прокуратуры.