На ЗАЭС готовы в ходе визита Гросси показать интересующие его объекты

Ранее в агентстве сообщили о его намерении «провести переговоры на высшем уровне на Украине» перед оценкой ситуации на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ посетит станцию уже в пятый раз с сентября 2022 года, когда агентство организовало на объекте постоянное присутствие.