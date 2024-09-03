На ЗАЭС готовы в ходе визита Гросси показать интересующие его объекты

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Коллектив Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ожидает визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на текущей неделе и готов показать все интересующие его объекты. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Мы ждем его на этой неделе. И готовы показать господину Гросси интересующие его объекты станции в рамках текущих условий обеспечения безопасности», — сказала она.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился 2 сентября вечером в Энергодар для посещения Запорожской атомной электростанции. Об этом он написал в X, добавив, что целью визита является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии». Кроме того, Гросси провел встречу с украинским министром энергетики Германом Галущенко и руководителем Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым перед посещением ЗАЭС.
Ранее в агентстве сообщили о его намерении «провести переговоры на высшем уровне на Украине» перед оценкой ситуации на ЗАЭС. Глава МАГАТЭ посетит станцию уже в пятый раз с сентября 2022 года, когда агентство организовало на объекте постоянное присутствие.
27 августа во время визита в Курчатов для осмотра Курской АЭС глава МАГАТЭ заявил, что отправится на Украину, а затем вернется в Россию. Как отметил Гросси, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским он намерен обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.