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В Севастополе осудят женщину за вандализм и ненависть к РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе осудят женщину за вандализм по мотивам политической ненависти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемая собирала сведения о перемещениях боевых кораблей и авиации, а также о местах дислокации ВС РФ в Севастополе и передавала их представителю Украины через мессенджеры.

«Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она признана виновной по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти)», — говорится в сообщении.

Кроме того, на уличных скамейках и других объектах благоустройства она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации, добавили в прокуратуре.

Суд назначил виновной наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, уточнили в ведомстве.

Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.

Ранее Верховный суд Крыма ранее приговорил к 13 годам и двум месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Томской области, который передавал иностранной разведке сведения о стратегических объектах на Крымском полуострове.

Прокуратура