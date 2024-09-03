Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

Каких-либо подробностей в отряде не приводят. По некоторым данным, силовики уже задержали подозреваемого в убийстве девочки. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», задержанный мужчина снимал квартиру в соседнем подъезде, где жила семья девочки. По словам отца ребенка, у задержанного дома нашли следы крови. В день пропажи школьницы тот улетел в Москву.