Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Сегодня полиция и добровольцы искали Настю четвертые сутки.
Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, поиски завершены.
«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении поисковиков.
Каких-либо подробностей в отряде не приводят. По некоторым данным, силовики уже задержали подозреваемого в убийстве девочки. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», задержанный мужчина снимал квартиру в соседнем подъезде, где жила семья девочки. По словам отца ребенка, у задержанного дома нашли следы крови. В день пропажи школьницы тот улетел в Москву.
Накануне.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет России по Свердловской области.