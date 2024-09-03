Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшей школьницы. 11-летнюю Анастасию обнаружили мертвой. Напомним, девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась.

С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Сегодня полиция и добровольцы искали Настю четвертые сутки.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, поиски завершены.

«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении поисковиков.

Каких-либо подробностей в отряде не приводят. По некоторым данным, силовики уже задержали подозреваемого в убийстве девочки. Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», задержанный мужчина снимал квартиру в соседнем подъезде, где жила семья девочки. По словам отца ребенка, у задержанного дома нашли следы крови. В день пропажи школьницы тот улетел в Москву.

Накануне.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет России по Свердловской области.