Главе поселка Усть-Ордынский, обвиняемому во взятке, избрали меру пресечения

Сумма 400 тысяч рублей должна была «помочь» подрядной организации участвовать в закупках, а точнее их дали главе за не препятствование в заключении контрактов. Мэр поселка Усть-Ордынский был задержан и с учетом мнения прокурора, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до ноября текущего года.