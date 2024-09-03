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Главе поселка Усть-Ордынский, обвиняемому во взятке, избрали меру пресечения

Его обвиняют в получении взятки в 400 тысяч рублей.

Главе муниципального образования «Усть-Ордынское» обвиняемому в получении взятки в размере 400 тысяч рублей избрали меру пресечения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры и СУ СКР региона, в отношении мэра поселка завели дело сразу по трем уголовным статьям.

— В 2024 г. глава муниципального образования на территории Эхирит-Булагатского района через посредника под видом купли-продажи песчано-гравийной смеси получил взятку от подрядчика по муниципальным контрактам по ремонту Корсукского водовода и участков теплотрассы на улице Ленина в п. Усть-Ордынский, — пояснили правоохранители.

Сумма 400 тысяч рублей должна была «помочь» подрядной организации участвовать в закупках, а точнее их дали главе за не препятствование в заключении контрактов. Мэр поселка Усть-Ордынский был задержан и с учетом мнения прокурора, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до ноября текущего года.