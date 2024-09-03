«Даже в банке не выпускала из рук телефон»: после одного звонка сибирячка погрязла в долгах и потеряла почти 600 тыс руб

— К схеме подключился второй человек. Вдвоем они стали убеждать тетю взять кредит и вновь отправить деньги на «безопасный счет». Даже пообещали от этого выгодные проценты. Складывается ощущение, что мошенники пользовались техниками внушения или даже гипноза, так как тетя будто была не в себе. Во-первых, мошенники знали ее точный адрес и отправили за ней такси, но ее это нисколько не смутило. Во-вторых, даже в банке она не выпускала из рук телефон и продолжала общаться с преступниками. В один момент до нее дозвонилась дочь, но Галина П. сказала, что занята и бросила трубку, чего обычно никогда не бывало. Дочь даже призналась: «Я будто разговаривала не со своей матерью». И я до сих пор не понимаю, как менеджеры, видя состояние клиента, могли одобрить кредит. Тем более человеку с пенсией чуть выше МРОТ — 19 тысяч рублей в месяц.