«Даже в банке не выпускала из рук телефон»: после одного звонка сибирячка погрязла в долгах и потеряла почти 600 тыс руб

— Тетя грезила поездкой на море. Купила билеты, договорилась, что остановится у подруги, проштудировала сайты о местных рынках и кафе. Но в итоге остались без отпуска и накопленных денег, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Юлия Маркина. В августе прошлого года ее 65-летняя родственница попалась на уловку телефонных мошенников. Один звонок лишил пенсионерку почти 600 тысяч рублей.
Галину П. в родном городе Шелехове знают многие. Женщина посвятила жизнь работе в детском саду и воспитала не одно поколение малышей. Сегодня она вместе с супругом находится на заслуженном отдыхе. Когда на экране ее смартфона высветился неизвестный номер, Галина П. не заподозрила неладного, взяла трубку и начала внимательно слушать незнакомца.
— Мужчина представился сотрудником ФСБ, — продолжает вспоминать племянница жертвы обмана. — Он начал запугивать, якобы ее счета в опасности, и кто-то вот-вот украдет с них все средства. Затем аферист убедил тетю перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Мол, это должно помочь сохранить деньги.
Напуганная сибирячка четко действовала по указке жулика. Так, к нему в руки попала 191 тысяча рублей. Сумму Галина П. копила в течение нескольких лет и мечтала потратить на долгожданную поездку. Но получив желаемое, жулик не остановился.
— К схеме подключился второй человек. Вдвоем они стали убеждать тетю взять кредит и вновь отправить деньги на «безопасный счет». Даже пообещали от этого выгодные проценты. Складывается ощущение, что мошенники пользовались техниками внушения или даже гипноза, так как тетя будто была не в себе. Во-первых, мошенники знали ее точный адрес и отправили за ней такси, но ее это нисколько не смутило. Во-вторых, даже в банке она не выпускала из рук телефон и продолжала общаться с преступниками. В один момент до нее дозвонилась дочь, но Галина П. сказала, что занята и бросила трубку, чего обычно никогда не бывало. Дочь даже призналась: «Я будто разговаривала не со своей матерью». И я до сих пор не понимаю, как менеджеры, видя состояние клиента, могли одобрить кредит. Тем более человеку с пенсией чуть выше МРОТ — 19 тысяч рублей в месяц.
Пенсионерке одобрили займ на 438 тысяч рублей. Часть из них, 309 и 88 тысяч рублей, она тут же перевела на два указанных аферистами счета. После этого преступники перестали выходить с жертвой на связь, а та вскоре поняла, что собственными руками обогатила незнакомцев и рассказала о случившемся близким. В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Во время расследования оперативникам удалось установить всех трех владельцев банковских счетов, на которые пострадавшая отправляла сбережения. Выяснилось, что мужчины проживают в Татарстане. Однако, насколько они причастны к преступлению, пока неизвестно.
Произошедшее отразилось не только на финансовых делах Галины П., но и на самочувствии. По словам родственников, женщина перенесла запланированную операцию на глаза, но из-за стресса восстановление прошло не по плану и хирургическое вмешательство не принесло ожидаемого результата.
— По профессии я юрист. Хоть и работаю в строительной сфере, отказать тете в помощи не могла, — говорит Юлия Маркина. — Мы обратились в прокуратуру Шелехова, где нам пообещали помочь вернуть украденные деньги. В итоге по иску прокуратуры Шелехова, суд встал на нашу сторону и обязал хозяев банковских счетов возместить ущерб, но не все так просто. Пока решение суда не вступило в законную силу, ответчики имеют право обжаловать его, что очень затягивает процесс.
Тем временем, Галина П. уже получила предупреждение от банка. Вот-вот с ее счетов могут начать списывать деньги в счет долга, который образовался по вине мошенников. При этом, дополнительного источника дохода пенсионерка не имеет.
— Решить проблему с взысканием с тети долгов по кредиту мы надеемся с помощью суда, — добавила Юлия.
Комментарий прокуратуры Иркутской области:
— С целью защиты прав пожилой женщины прокуратура направила в суд по месту жительства ответчиков исковое заявление о взыскании с владельцев банковских счетов суммы неосновательного обогащения в размере 588 тысяч рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил. Также по ходатайству прокуратуры приняты меры по аресту банковских счетов ответчиков. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
Киберпреступники постоянно изменяют схемы обмана, однако руководствуются одним принципом — запугать жертву легендой о нависшей «финансовой угрозе», а также уговаривают совершить мобильные переводы и другие финансовые операции.
— Не верьте! Кладите трубку и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Вас пытаются обмануть, — предупреждают полицейские.
За август около 200 жителей Приангарья перевели телефонным мошенникам свыше 112 миллионов рублей. Одним из самых распространенных методов обмана остается обещание легкого заработка. В том числе на инвестициях.
— Одной из самых крупных сумм лишился житель Иркутска. Он перевел лжеброкерам свыше 7 миллионов рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Со слов мужчины собеседник обещал быстрый и высокий заработок на бирже. Доверившись, заявитель оформил в банке займ и перечислил деньги на «брокерский счет». При попытке забрать «заработанные» проценты, его потребовали оплатить «комиссию» за вывод депозита. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.
— Сотрудниками правоохранительных органов;
— Банкирами, сотрудниками отдела безопасности банка;
— Брокерами, специалистами в инвестициях/ криптовалюте;
— Операторами сотовой связи;
— Близкими родственниками, попавшими в беду;
— Работодателями;
— Продавцами различных товаров;
— Сотрудниками Социального или Пенсионного фондов;
— Врачами.