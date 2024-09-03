Совершивший жетскую посадку Ми-8 в Иркутской области летел за больным ребенком

Вертолет Ми-8, который упал на границе Бурятии и Иркутской области летел из Иркутска в Орлик за больным ребенком. Напомним, авиапроисшествие произошло 3 сентября. Воздушное судно пропало с радаров и с ним нельзя было выйти на связь. Позже стало известно, что оно совершило жесткую посадку. На борту было четыре члена экипажа и два медика. Как сообщил КП-Иркутск глава Окинского района Матвей Мадасов, вертолет Ми-8 действительно должен был транспортировать ребенка из ЦРБ в Улан-Удэ.