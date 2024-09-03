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Толкала, кричала и била кулаками: в Челябинске женщина набросилась на 11-летнюю девочку во дворе дома

В Челябинске женщина напала на 11-летнюю школьницу во дворе дома.

Источник: Комсомольская правда

Нешуточный скандал разгорелся в одном из дворов Челябинска. 29-летняя женщина, приехавшая в Россию из другой страны, схватила 11-летнюю девочку, толкнула ее и несколько раз ударила кулаком. КП-Челябинск расзбирается, что стало причиной конфликта.

Избила за стук в дверь?

В последние летние деньки 11-летняя Марина (имя изменено. — Прим. Ред.) вышла на прогулку с подружками. Девочки отдыхали во дворе дома на улице 250-летия Челябинска, когда вдруг выбежала их 29-летняя соседка. Женщина внезапно налетела на Марину посреди бела дня. Она схватила ребенка, несколько раз толкнула, ударила кулаком и накричала. Произошедшее попало на камеру домофона.

По одной из версий, женщина напала на Марину за то, что та якобы стучалась в дверь и убегала. Напуганная девочка и ее подружки не могли даже ничего ответить обидчице, настолько им было страшно. Так и стояли, сбившись в кучку, пока за них не заступился парень постарше.

Узнав о случившемся, мама Марины сразу повезла ее в больницу на осмотр. Врачи диагностировали ушиб правой плечевой кости. Теперь девочке нужно принимать обезболивающие и на время отказаться от физических нагрузок.

Официально

Мама обратилась в полицию, Марину уже допросили сотрудники ПДН. Все побои зафиксированы. А видео произошедшего привлекло внимание и следователей.

— По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

Следователи обещают узнать причины, из-за которых женщина набросилась на ребенка. И уже по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

— Сотрудниками полиции Челябинска все участники инцидента установлены и опрошены. Потерпевшей стороне выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Все собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как стало известно КП-Челябинск, напавшая женщина переехала в Челябинск из Таджикистана, но уже получила российское гражданство.