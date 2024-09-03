Толкала, кричала и била кулаками: в Челябинске женщина набросилась на 11-летнюю девочку во дворе дома

По одной из версий, женщина напала на Марину за то, что та якобы стучалась в дверь и убегала. Напуганная девочка и ее подружки не могли даже ничего ответить обидчице, настолько им было страшно. Так и стояли, сбившись в кучку, пока за них не заступился парень постарше.