Толкала, кричала и била кулаками: в Челябинске женщина набросилась на 11-летнюю девочку во дворе дома

Нешуточный скандал разгорелся в одном из дворов Челябинска. 29-летняя женщина, приехавшая в Россию из другой страны, схватила 11-летнюю девочку, толкнула ее и несколько раз ударила кулаком. КП-Челябинск расзбирается, что стало причиной конфликта.
Избила за стук в дверь?
В последние летние деньки 11-летняя Марина (имя изменено. — Прим. Ред.) вышла на прогулку с подружками. Девочки отдыхали во дворе дома на улице 250-летия Челябинска, когда вдруг выбежала их 29-летняя соседка. Женщина внезапно налетела на Марину посреди бела дня. Она схватила ребенка, несколько раз толкнула, ударила кулаком и накричала. Произошедшее попало на камеру домофона.
По одной из версий, женщина напала на Марину за то, что та якобы стучалась в дверь и убегала. Напуганная девочка и ее подружки не могли даже ничего ответить обидчице, настолько им было страшно. Так и стояли, сбившись в кучку, пока за них не заступился парень постарше.
Узнав о случившемся, мама Марины сразу повезла ее в больницу на осмотр. Врачи диагностировали ушиб правой плечевой кости. Теперь девочке нужно принимать обезболивающие и на время отказаться от физических нагрузок.
Официально
Мама обратилась в полицию, Марину уже допросили сотрудники ПДН. Все побои зафиксированы. А видео произошедшего привлекло внимание и следователей.
— По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.
Следователи обещают узнать причины, из-за которых женщина набросилась на ребенка. И уже по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также в обстоятельствах инцидента разбирается полиция.
— Сотрудниками полиции Челябинска все участники инцидента установлены и опрошены. Потерпевшей стороне выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Все собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как стало известно КП-Челябинск, напавшая женщина переехала в Челябинск из Таджикистана, но уже получила российское гражданство.