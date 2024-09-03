МВД раскрыло подробности обысков в московском миграционном центре

Утром 3 сентября издание Baza сообщило, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов. По словам журналистов, среди прочего регионы должны были доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).