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В Невском районе Петербурга горел электросамокат

К ликвидации огня привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

В Невском районе утром 3 сентября горело средство индивидуальной мобильности. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре у дома 16к2 по улице Шотмана поступила на пульт спасателей в 08:52. Полыхал электросамокат на площади 0,3 «квадрата». Его потушили к 09:02.

В результате произошедшего никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее пожар произошел в ресторане на Ропшинской улице.

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