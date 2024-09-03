В Иркутской области завели дело после жесткой посадки вертолета Ми-171

По предварительным данным, 3 сентября в районе населенного Раздолье в Иркутской области вертолёт Ми-171, следовавший по маршруту «Иркутск — Орлик», совершил жесткую посадку, в результате чего судно получило повреждения. На борту судна находились четыре члена экипажа и два пассажира, двое из которых пострадали.