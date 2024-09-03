Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, незапланированная посадка могла произойти из-за технической неисправности.
— Предварительно, причиной стала неисправность двигателя. Проводится проверка, — написал Игорь Кобзев.
Подробнее о том, какова же причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024 станет известно, после завершения разбирательств и осмотра воздушного транспорта.
Ранее КП-Иркутск стало известно, куда направлялся вертолет с медиками на борту. Воздушное судно должно было перевезти больного ребенка в Улан-Удэ. В каком состоянии находится маленький пациент неизвестно, но теперь его планируют транспортировать на авто.