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Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024

Вертолет Ми-8 мог совершить жесткую посадку из-за неисправности двигателя.
Источник: Комсомольская правда

Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, незапланированная посадка могла произойти из-за технической неисправности.

Причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024

— Предварительно, причиной стала неисправность двигателя. Проводится проверка, — написал Игорь Кобзев.

Подробнее о том, какова же причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024 станет известно, после завершения разбирательств и осмотра воздушного транспорта.

Ранее КП-Иркутск стало известно, куда направлялся вертолет с медиками на борту. Воздушное судно должно было перевезти больного ребенка в Улан-Удэ. В каком состоянии находится маленький пациент неизвестно, но теперь его планируют транспортировать на авто.