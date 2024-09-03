Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области 3 сентября 2024

Ранее КП-Иркутск стало известно, куда направлялся вертолет с медиками на борту. Воздушное судно должно было перевезти больного ребенка в Улан-Удэ. В каком состоянии находится маленький пациент неизвестно, но теперь его планируют транспортировать на авто.