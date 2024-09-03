Рогов: ВС России нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

«Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные. Иногда отставные, иногда нет. С учетом того, что начало прилетать по объектам в глубоком тылу, складывается впечатление, что эти люди уже приступили к работе. В целом стоит сказать, что их прибытие и размещение на таких объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам», — говорится в публикации.