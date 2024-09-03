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Уголовное дело завели из-за жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

Воздушное судно село возле поселка Раздолье Усольского района.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области следователи завели уголовное дело из-за аварийной посадки вертолета Ми-8. Воздушное судно село возле поселка Раздолье Усольского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, будет проводиться расследование по подозрению в нарушении правил безопасности полетов и использования транспорта.

— Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — поделились в ведомстве.

Напомним, что предварительно, причиной незапланированной посадки авиатранспорта могла стать неисправность двигателя.