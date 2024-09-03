Уголовное дело завели из-за жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

В Иркутской области следователи завели уголовное дело из-за аварийной посадки вертолета Ми-8. Воздушное судно село возле поселка Раздолье Усольского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, будет проводиться расследование по подозрению в нарушении правил безопасности полетов и использования транспорта.