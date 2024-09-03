Спасатели назвали причину аварийной посадки вертолета в Иркутской области

О пропаже вертолета с радаров ранее сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Представитель Росавиации Артем Кореняко затем уточнил, что речь идет о вертолете Ми-171 авиакомпании «Баргузин». По его словам, на борту находились шесть человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна. Вертолет выполнял санитарный рейс.