Суд вновь оставил под арестом ведущего инженера ЕМУП «Гортранс»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, 15 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Дмитрию Фурсику срок содержания под стражей до 30 октября включительно. Это решение было обжаловано как адвокатом обвиняемого, так и прокурором.
«Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений по существу», — сообщили в облсуде.
Ранее защита Фурсика пыталась добиться для него замены меры пресечения на более мягкую, но подследственного инженера оставили под арестом.
Напомним, что еще одним фигурантом дела о взятках в «Гортрансе» является начальник филиала «Автобусные перевозки» Александр Хабаров. Также силовики задержали поставщика запчастей для автотранспортного предприятия — представителя крупной московской компании. Ему вменяют несколько эпизодов взяток топ-менеджерам «Гортранса» Екатеринбурга.