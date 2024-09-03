Суд вновь оставил под арестом ведущего инженера ЕМУП «Гортранс»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, 15 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Дмитрию Фурсику срок содержания под стражей до 30 октября включительно. Это решение было обжаловано как адвокатом обвиняемого, так и прокурором.