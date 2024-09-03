Вертолет Ми-8 в Приангарье совершил аварийную посадку из-за удара молнии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера.
Напомним, во вторник, 3 сентября, вертолет санитарной авиации перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились шесть человек.
Позже выяснилось, что вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. При приземлении два человек получили травмы. Всех, кто был на борту, уже эвакуировали.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полетов.