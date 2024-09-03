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Вертолет Ми-8 в Приангарье совершил аварийную посадку из-за удара молнии

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Иркутской области из-за удара молнии, который привел к отказу рулевого управления.

Источник: Российская газета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера.

Напомним, во вторник, 3 сентября, вертолет санитарной авиации перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились шесть человек.

Позже выяснилось, что вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. При приземлении два человек получили травмы. Всех, кто был на борту, уже эвакуировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полетов.