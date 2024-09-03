СКР Башкирии завел уголовное дело по школьнице, выпавшей из автобуса

По предварительным данным, 2 сентября 17-летняя школьница выпала из автобуса во время движения по ул. Ленина. Водитель автобуса своевременно не отреагировал на то, что пассажирка собирается выходить и продолжил движение. Школьница нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей автобуса, вышла на ходу и в результате упала на обочину. Девушка получила травмы и была госпитализирована.