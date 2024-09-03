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СКР Башкирии завел уголовное дело по школьнице, выпавшей из автобуса

Случай произошел в Нефтекамске.

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело по случаю со школьницей, которая выпала из автобуса, сообщает Следственный комитет в регионе.

Следователи изучат обстоятельства произошедшего на предмет нарушения ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг при перевозке пассажиров, повлекшее травмирование несовершеннолетней).

По предварительным данным, 2 сентября 17-летняя школьница выпала из автобуса во время движения по ул. Ленина. Водитель автобуса своевременно не отреагировал на то, что пассажирка собирается выходить и продолжил движение. Школьница нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей автобуса, вышла на ходу и в результате упала на обочину. Девушка получила травмы и была госпитализирована.