Врачей и экипаж вертолета Ми-8 доставили в Иркутск

Глава Окинского района рассказал, что 4 сентября ребенка планируют перевести до села Кырен Тункинского района на авто, а потом уже по воздуху в Улан-Удэ. По новой информации, утром все также 4 сентября, за ним вылетит новый санборт и доставит из Орлика прямиком в столицу республики.