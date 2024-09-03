Врачей и экипаж вертолета Ми-8 доставили в Иркутск

Появилась информация о состоянии экипажа и пассажиров совершившего аварийную посадку МИ-8. Как сообщила в своем тг-канале министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, всех шестерых человек, которые находились на борту, доставили в Иркутск. Уже в областном центре они пройдут необходимое обследование, но серьезных травм нет.
— Борт летел к мальчику с серьезной травмой. Минздрав занимается ребёнком. 2 сентября на него упали футбольные ворота. Сейчас он в Окинской ЦРБ. Состояние тяжёлое, но стабильное, — поделилась Евгения Лудупова.
Глава Окинского района рассказал, что 4 сентября ребенка планируют перевести до села Кырен Тункинского района на авто, а потом уже по воздуху в Улан-Удэ. По новой информации, утром все также 4 сентября, за ним вылетит новый санборт и доставит из Орлика прямиком в столицу республики.