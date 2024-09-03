Следователь запросил арест замглавы военного округа России

Об этом сообщает ТАСС.
Материалы об аресте офицера уже получены судебной инстанцией. Его доставили из Воронежа в Москву.
2 сентября силовики задержали Муминджанова. В отношении него возбуждено дело о коррупции в период его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.
В Следственном комитете России установили, что генерал, отвечавший за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. В собственности Муминджанова и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.