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Пассажирский автобус попал в аварию в Омске

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло во вторник, 4 сентября.

Автобус и иномарка столкнулись в городке Нефтяников в Омске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель автобуса ПАЗ, перевозившего пассажиров по маршруту № 323, на перекрестке улиц Нефтезаводская и Магистральная врезалась в автомобиль «Ниссан».

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, среди которых 12-летний ребенок, и водитель иномарки. Все они обратились за помощью медиков.

Всего в момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 6 пассажиров. Сейчас полиция проводит проверку по факту данной аварии.