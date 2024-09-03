Пассажирский автобус попал в аварию в Омске

Автобус и иномарка столкнулись в городке Нефтяников в Омске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель автобуса ПАЗ, перевозившего пассажиров по маршруту № 323, на перекрестке улиц Нефтезаводская и Магистральная врезалась в автомобиль «Ниссан».
В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, среди которых 12-летний ребенок, и водитель иномарки. Все они обратились за помощью медиков.
Всего в момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 6 пассажиров. Сейчас полиция проводит проверку по факту данной аварии.