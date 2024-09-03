Пассажирский автобус попал в аварию в Омске

Автобус и иномарка столкнулись в городке Нефтяников в Омске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель автобуса ПАЗ, перевозившего пассажиров по маршруту № 323, на перекрестке улиц Нефтезаводская и Магистральная врезалась в автомобиль «Ниссан».