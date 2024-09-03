Росавиация сообщила о состоянии пассажиров после жесткой посадки Ми-171

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Шесть человек, летевших на вертолете, который во вторник совершил жесткую посадку под Иркутском, доставлены поисково-спасательным воздушны судном Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам, сообщает представитель Росавиации.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы.
«В 13.58 мск шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, доставлены поисково-спасательным ВС Росавиации в аэропорт Иркутска и переданы медработникам. Поисково-спасательные работы с участием Иркутской РПСБ (региональной поисково-спасательной базы — ред.) завершены», — говорится в сообщении.
Представитель уточняет, что Росавиация классифицировала случившееся как аварию. Расследованием ее причин займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, добавил он.
Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. Ключевая ее цель — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем.