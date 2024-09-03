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В Железнодорожном районе Новосибирска загорелся барак

Огонь охватил 100 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вспыхнул барак в Железнодорожном районе. По предварительным данным, здание является расселенным. На место уже прибыли спасатели.

— В 19 часов 04 минуты открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время данные о пострадавших во время пожара отсутствуют.

Напомним, что накануне новосибирские огнеборцы спасли трехлетнего ребенка, в квартире которого загорелся балкон.

Как выяснилось, малыш находился дома один и прятался от огня в шкафу.

КП-Новосибирск сообщала, что ЧП произошло в 14:48 по нск на 11 этаже высотки по адресу Юности, 5 в Ленинском районе. Соответствующим видеороликом с редакцией поделился местный житель Даврон Мансуров.

МЧС
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