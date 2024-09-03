Уголовное дело об убийстве возбудили из-за пропавшей в Ленобласти 12-летней девочки

В День знаний в Буграх пропала 12-летняя девочка. При выходе из дома она взяла с собой своего рыжего шпица. Ее родители, близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полиция ищут школьницу третьи сутки. По предварительной информации источника SPB.KP.RU, похожую на нее видели у ЖК «Светлановский». Однако поиски все еще продолжаются. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.