Уголовное дело об убийстве возбудили из-за пропавшей в Ленобласти 12-летней девочки

В День знаний в Буграх пропала 12-летняя девочка. При выходе из дома она взяла с собой своего рыжего шпица. Ее родители, близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полиция ищут школьницу третьи сутки. По предварительной информации источника SPB.KP.RU, похожую на нее видели у ЖК «Светлановский». Однако поиски все еще продолжаются. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.
— Девочка была в синих джинсах и белых босоножках. Ее рост составляет до 156 сантиметров, волосы — светлые, глаза — серые. При себе у подростка были розовый рюкзак с изображением радуги и телефон-раскладушка, — рассказали в ведомстве.
Ранее собеседник SPB.KP.RU опубликовал видео, на котором, предположительно, заметили ту самую школьницу. На кадрах она гуляет между домами с рыжим шпицем. Правда на похожей на пропавшую не джинсы, а юбка. Возможно, при выходе из дома она взяла с собой сменную одежду.
— Девочка хорошая, домашняя, беспроблемная вроде бы. Живет вдвоем с мамой. Предварительно, накануне пропажи конфликта между ними не было. В тот день мать угодила в больницу с травмой, о чем она предупредила дочь. Когда женщина вернулась утром домой, то ни ее, ни собаки уже не было, — добавил источник SPB.KP.RU.
Всех, кто видел девочку или знает, где она сейчас находится, просят сообщить по телефону 02 или 112. Также любую информацию о ее местонахождении можно сообщить на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» по номеру: 8−800−700−54−52.