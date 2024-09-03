В Анапе установили личности мужчин, напавших на аниматоров

Также удалось выяснить местонахождение еще двоих участников драки. В настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, что ночью 3 сентября из-за отказа девушки познакомиться неизвестные напали на ее коллег-аниматоров. Это произошло на улице возле одного из местных кафе. Информация о случившемся оперативно стала распространяться в социальных сетях. Таким образом инцидент привлек внимание следственных органов. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».