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В Анапе установили личности мужчин, напавших на аниматоров

Правоохранители установили личности мужчин, напавших на туристов в Анапе. Одного из них уже доставили в отделение полиции.

Источник: Новая Кубань

Также удалось выяснить местонахождение еще двоих участников драки. В настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, что ночью 3 сентября из-за отказа девушки познакомиться неизвестные напали на ее коллег-аниматоров. Это произошло на улице возле одного из местных кафе. Информация о случившемся оперативно стала распространяться в социальных сетях. Таким образом инцидент привлек внимание следственных органов. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».