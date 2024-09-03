В Уфе 10-летний ребенок оказался заперт один в горящей квартире

Диспетчер сказала ребенку закрыть плотно дверь в ванной и выйти на улицу, но выйти из квартиры не получилось, так как не открывался верхний замок. Не бросая трубку, диспетчер сказала ребенку уйти в дальнюю комнату и дышать в окно, при этом вылезти из окна тоже не было возможности, так как на них стояли решетки.