Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила задержали в Москве

Девочка пропала 30 августа, в ее поисках участвовали 140 полицейских, а также волонтеры. Сегодня, 3 сентября, ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале дома обнаружено. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство несовершеннолетнего).
«Оперуполномоченные тщательно анализировали съемки с камер видеонаблюдения не только вблизи места жительства девочки, но и всего района, отрабатывался круг связей школьницы, её родных и знакомых, проверялись ранее судимые лица и склонные к такого рода противоправным деяниям. В работе сыщики применяли “детектор лжи”», — рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
По словам и. о. руководителя областного СКР Константина Мирошниченко, подозреваемого доставили к следователю СК для допроса и иных процессуальных действий. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения.