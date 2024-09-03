Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила задержали в Москве

По словам и. о. руководителя областного СКР Константина Мирошниченко, подозреваемого доставили к следователю СК для допроса и иных процессуальных действий. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и о предъявлении обвинения.