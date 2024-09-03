Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М‑12

В ДТП на трассе М‑12 в Навашинском округе 1 сентября пострадали иностранцы. Об этом сообщила Гострудинспекция Нижегородской области.
Пострадавшие в аварии иностранцы пересекли границу России накануне аварии — 31 августа.
При этом связи между аварией и несчастным случаем на производстве нет.
Напомним, ДТП произошло на 375 км автодороги М-12 «Восток». В салоне «Хендай Гранд Старекс» было 11 граждан Узбекистана, находившихся в России законно, а за рулём — 32-летний гражданин Таджикистана.
Предварительно, водитель, ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в отбойник. Автомобиль опрокинулся. Восемь пассажиров погибли. Ещё трое пассажиров и водитель в больнице.
Ведётся следствие. Назначены экспертизы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что из восьми пострадавших в ДТП четыре человека отказались от госпитализации после оказания им медицинской помощи.