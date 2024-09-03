Два человека из севшего в Иркутской области Ми-8 в тяжелом состоянии

— По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, — написал Игорь Кобзев.