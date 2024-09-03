Два человека из севшего в Иркутской области Ми-8 в тяжелом состоянии

Поиски и эвакуация пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 завершились в Иркутской области. Напомним, воздушное судно аварийно село в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, поиски были затруднены из-за леса и гористой местности.
— По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту 6 человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, — написал Игорь Кобзев.
Ранее министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что санитарный борт летел в Орлик, чтобы транспортировать больного мальчика в больницу Улан-Удэ. Ребенок получил серьезную травмы, когда на него упали футбольные ворота. За ним 4 сентября вылетит новый борт.